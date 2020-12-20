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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Avlanmak isterken kendini vurdu

Avlanmak isterken kendini vurdu

Yaralı VEYSEL Çalık'ın görüntüleri

İlk Müdahale Ormanlı Uttu Sağlık Ekipleri Mermi 

-Detay
-Hastaneden görüntüler
-Olay yerinden görüntüler

( KOCAELİ -ÖZEL) KOCAELİ

- Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde ormanlık alanda arkadaşları ile birlikte avlanmak isteyen bir şahıs, emniyet kilidini açık unuttuğu tüfeğin yere düşerek ateş alması neticesinde yaralandı. Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Yazlık Mahallesi Kadırga Yolu mevkiinde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Veysel Ç. isimli şahıs, 2 arkadaşı ile avlanmak için ormanlık alana geldi. Veysel Ç. avlanmak için yanında getirdiği tüfeğini ağaca yasladı. Emniyet kildi açık kalan tüfek bir anda yere düşerek ateş aldı. Tüfekten çıkan mermi Veysel Ç.'nin sol diz kapağına isabet etti. Veysel Ç. yaralanırken, olayı gören arkadaşları hemen yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Veysel Ç., Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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