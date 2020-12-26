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26 Aralık 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü’nde 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu

Avcılığın yasak olduğu Kovada Gölü’nde 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu

-Ekiplerin ağı çekmesi ve ağdaki balığı göle bırakması

( ISPARTA ) ISPARTA

Göller Sparta Su Ürünleri Irak Trol 


- Eğirdir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, su ürünleri avcılığının yasak olduğu Kovada Gölü’nde atılı vaziyette bulunan 2 bin 600 metre uzatma ağına el koyarken, ağdan çıkan canlı balıkları göle iade etti. Isparta’nın Eğirdir ilçesinde İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü su ürünleri kontrol ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında da göllerdeki denetimlerini sürdürdü. Bu kapsamda Kovada Gölü’nde yapılan denetimlerde göle atılı vaziyette bulunan farklı göz açıklıklarında 13 takımdan oluşan 2 bin 600 metre uzatma ağına el konuldu. Ağdan çıkan canlı balıklar ise göle iade edildi. (ETK-ASA-
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