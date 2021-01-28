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28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Avcılardan korudukları yaban keçilerinin sayısı 500'ü buldu

Avcılardan korudukları yaban keçilerinin sayısı 500'ü buldu

Yaban Keçileri

Keçi Yaban Keçisi Helikopter 

-Keçilerin barındığı dağ
-Keçilerden detay
-Fotoğraf sanatçısı Murat Doğan ile röp
-Diğer detaylar

( VAN -ÖZEL) VAN

- Van'ın Gürpınar ilçesindeki mahalle sakinlerinin, avcılardan korudukları yaban keçilerinin sayısı yaklaşık 500'ü buldu. Gürpınar ilçesinin Çepkenli Mahallesi'nde nesli tükenmekte olan yaban keçilerine köylüler gözü gibi bakıyor. Dar bir alanda yaşamlarını sürdürdüklerini ifade eden mahalle sakinleri, "En çok avcılardan yana sıkıntı yaşıyoruz ve bölgeye yabancı kimseyi sokmuyoruz" dedi.
Fotoğraf sanatçısı Murat Doğan, yaklaşık 7-8 yıldır doğa fotoğrafları çektiğini söyledi.

Bu günde Van sınırları içerinde Gürpnar kırsalında doğa fotoğrafı çekmeye geldiğini ifade eden Doğan, "Burada özellikle yaban keçileri için geldik. Buradaki popülasyon yaklaşık 20 yıl önce başladı.
Buraya gelen 2-3 keçiyi köylüler avlamayıp avcılardan da koruyarak sahip çıktılar. O günden buyana yaklaşık 500'e yakın yaban keçisi var. Bizde bunları görüntülemek için buraya geldik. Fotoğraflamayı da başardık. Kış şartları olumsuz geçtiği için keçilerin hem bulma sorunu oluyor. Geçen yıl helikopter ile getirip ot verdiler. Bu yılda yetkiler buraya ot getirmeleri lazım" dedi.

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