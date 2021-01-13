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13 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılardan kaçan yaralı domuzun saldırısına uğradı

Avcılardan kaçan yaralı domuzun saldırısına uğradı

- röportaj

Mantar Toplama Yaşlı Adam Av Köpeği Düşünür Saldırı 

-- vücut yaraları

( EDİRNE )- Domuz saldırısına uğrayan yaşlı adam, dehşet dolu 1 saati anlattı EDİRNE

- Edirne’nin Keşan ilçesinde mantar toplamaya çıkan 76 yaşındaki adam, avcılardan kaçan domuzun saldırısına uğradı. Vücuduna 60 dikiş atılan ve kolu kırılan yaşlı adam, canını zor kurtardığı o kabusu yaşadığı anları, “Açtığı ağzının içinden gırtlağına kadar görüyordum” diyerek anlattı. Olay Keşan’ın Barağı köyünde meydana geldi. Evinden çıkıp ormana giden Necmettin Kuzakçı (76), mantar toplamaya başladı.
O sırada ormanın diğer tarafından avcıların yaraladığı domuz ile burun buruna gelen Kuzakçı, yaşadığı o dehşet dolu anları şu şekilde anlattı: “Ben mantar toplarken, çalılıkların arasından peşinde 2 av köpeği olan büyük bir domuz geldi. O sırada ben bağırınca üzerime geldi. Bir saat boyunca boğuştuk. Beni sırt üstü devirmeye çalıştı, ben de karşılık verdim. Beni yatırsaydı, parçalayacaktı. Orada öldürecekti. Saatime takılarak kolumu kırdı. Kolum kırılmasa ben de onu devirecektim, ancak o da yorulunca durdu. Ben de durdum. Sonra üç tane daha köpek geldi, o sırada kaçtı gitti.” Sonrasında güç bela olduğu yerden kalkan Kuzakçı, yaralı bir şekilde köyüne doğru yola çıktığını söyledi.

“Kan revan içinde kalktım, patpatıma binip yavaş yavaş gittim. Köyün ortasına gelince inip yere yattım. Sonrasında beni gördüler, alıp pansuman yaptılar ve Keşan’a getirdiler” diyen domuz saldırısı mağduru yaşlı adam, hastanede rahat bir nefes aldığını kaydetti.
O anlarda kolu yerine ayağı kırılsaydı ne yapacağını düşünürken korkan Kuzakçı, yaşadığı dehşet dolu anlarda şok olduğunu belirtirken, başına gelen dehşetin boyutlarını, “Burun buruna geldik, simsiyah gözleri var, açtığı ağzının içinden gırtlağına kadar görüyordum. Aklımdan kurtulacağım geçmedi, can havliyle sadece boğuşmaya çalıştım. Çok şükür kurtuldum; ama dişlerim orada kaldı, param orada kaldı, her şeyim orada kaldı.” sözleriyle anlattı. (EA-
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