Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
3. Sayfa
Avcılarda yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
8 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Avcılarda yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Avcılarda yaşanan patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Binadan genel ve detay görüntü

Doğalgaz Savaş Hastane Harabe İmalathane 

-Sokaktan genel ve detay görüntü
-Binadan drone görüntüsü

( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL

- Avcılar’da dün akşam saatlerinde 3 katlı bir ayakkabı imalathanesinde meydana gelen ve 4 kişinin yaralandığı doğalgaz kaynaklı patlamanın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı. Patlamanın yaşandığı bölge adeta harabeye dönerken sokak ve bina drone ile havadan görüntülendi. Dün akşam saat 21.00 sıralarında Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak'ta art arda meydana gelen doğalgaz kaynaklı iki patlama sokağı savaş alanına çevirdi. Patlamada 1’i ağır olmak üzere, 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Akşam saatlerinde yaşanan patlamanın boyutu ise gün ağarınca ortaya çıktı. Ayakkabı imalathanesi olarak kullanılan 3 katlı bina tamamen kullanılamaz hale gelirken sokağa bakan cephesindeki duvarı ise tamamen yıkıldı. Olayın yaşandığı o sokak ise sabah saatlerinde drone ile havadan görüntülendi. (HP-
İlgili Foto Galeriler
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı3 Kişi koronavirüs Şüphesiyle Karantinaya Alındı
Adanada İşçi Servisi Devrildi!Adanada İşçi Servisi Devrildi!
Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...Adıyamanda Vahşet! 1 Günlük Bebeğini...
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı