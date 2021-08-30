Avcılarda 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

-- Fenerlerin yakılması

--Yürüyüş

--Belediye Başkanına ilgi

--Konser alanı

--Başkanın selamlama konuşması

--İzmir marşı söylenmesi

--Camlarından eşlik eden vatandaşlar

--Gazilere olan ilgi



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- 30 Ağustos Zafer Bayramı Belediye Avcılar’da Belediye Başkanı Turan Hançerli ve vatandaşların katılımı ile coşkuyla kutlandı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği program Marmara Caddesinde fener alayı ile başlayan program sahildeki dev konserle sona erdi. 30 Ağustos Zafer Bayramı Avcılar’da belediyenin yapmış olduğu bir dizi etkinlikle coşkuyla kutlandı. Akşam saatlerinde ise Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli, Belediye Meclis Üyeleri, Siyasi Parti Temsilcileri, Muhtarlar, Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve bir çok vatandaşın katılımı ile Marmara Caddesi’nde fener alayı yürüyüşü yapıldı. Kilometrelerce uzunluğa ulaşan yürüyüş sahilde düzenlenen konser alanına kadar devam etti. Fener alayı sırasında evlerinde olan vatandaşlar ise bayrak sallayarak, esnaflar ise alkışlarla destek verdi. Yürüyüş sonrasında konser alanına gelen yüzlerce vatandaş, sahne alan sanatçılarla doyasıya eğlencenin tadını çıkartı. Programda vatandaşlara selamlama konuşması yapan Başkan Turan Hançerli, Gaziler ve beraberindeki heyet yüzlerce kişi ile birlikte İzmir Marşı’nı söyledi.



(BT- MB-

