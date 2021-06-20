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20 Haziran 2021 Pazar günü yayınlandı
Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi

Avcılar ve Kağıthane'de koronavirüs denetimi

Denetimlerden görüntü

( İSTANBUL )- Açık olan eğlence mekanı ve kıraathanedeki 86 kişiye 298 bin 334 lira para cezası kesildi İSTANBUL

Para Cezası Eğlence Mekanı Koronavirüs Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri 


- Avcılar ve Kağıthane'de kısıtlama saatinde açık olduğu belirlenen işyerlerine yönelik yapılan denetimlerde 86 şahsa 298 bin 334 lira para cezası kesildi. Avcılar ve Kağıthane ilçelerinde korona virüs tedbirleri kapsamında denetime çıkan polis ekipleri kapalı olması gerekirken açık olan işyerlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Avcılar'da Denizköşkler Mahallesi ve Firuzköy Mahallesi, Kağıthane'de ise Çağlayan Mahallesi ve Hamidiye Mahallelerinde faaliyet gösteren eğlence mekanı, kıraathanelerde yapılan denetimlerde toplamda 86 şahsın, sokağa çıkma yasağını ihlal etmek suretiyle, kısıtlama tedbirlerine ve sosyal mesafe kurallarına aykırı bir şekilde bir arada bulundukları tespit edildi. 86 hakkında 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu 282. maddesi gereğince 298 bin 333 bira para cezası uygulanırken, iş yerlerinin faaliyetlerine de geçici olarak son verildi.

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