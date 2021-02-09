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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Avcılar Sahil Parkı’nda fırtına sonrası korkutan görüntü

Avcılar Sahil Parkı’nda fırtına sonrası korkutan görüntü

Çöken yerin havadan görüntüleri

Deniz Kıyısı İstinat Duvarı 

-Aktüel görüntüler
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL - DRONE)- Yüzlerce vatandaşın uğrak noktası sahil parkında istinat duvarı çöktü İSTANBUL

- Avcılar Sahili’nde deniz kıyısında daha önce bir kısmı çöken istinat duvarı, fırtınanın etkisi ile korkutan bir boyut halini aldı. Çöken istinat duvarı drone ile havadan görüntülendi. Kent genelinde dün akşam çıkan fırtına nedeniyle birçok ilçede çatılar uçtu ağaçlar ve tabelalar devrildi. Avcılar Sahil Parkı’nda ise etkili olan fırtına nedeniyle dev dalgalar kötü durumda olan istinat duvarının bir kısmını daha çökertti. Üstünden insanların geçtiği çocukların oyun oynadığı bölge drone ile havadan da görüntülendi. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaş, “Ben bile korkarak bu tarafa geçtim ne olur ne olmaz diye. Kötü bence bir an önce yapılmasında fayda var. Fırtına da etkili olmuş olabilir ama uzun süredir böyleymiş gibi de gözüküyor” dedi.
(MD-YM-
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