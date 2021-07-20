Avcılar E-5'te kurban yoğunluğu

-Aktüel görüntüler

-Sürücüler ile röp.

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( İSTANBUL -DRONE) İSTANBUL



- Avcılar E-5 yan yolda kurban kesim sırası nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Kurban trafiği drone ile havadan görüntülendi. Avcılar E-5 Saadetdere mevkiinde kurulan kurban pazarı trafik yoğunluğuna neden oldu. Kurban pazarında kesim sırası bekleyen vatandaşlar, E-5 yan yolu kilitledi. Bu sırada bazı sürücülerin de trafikte geri manevra yaparak yoğunluktan kurtulmaya çalıştığı görüldü.

E-5 yanyolda yaşanan yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi. Yolda kalan bir sürücü, "Trafik kurbandan kaynaklanıyor. Bazen kamyonetler de trafiği kapatıyor içeri girerken. Biraz dikkatli ve düşünceli olmak lazım" ifadelerini kullandı. Bir diğer sürücü ise, "Trafik bitti dedik ama yine çile içerisindeyiz. İstanbul ne kadar boşalırsa boşalsın yetmiyor" şeklinde konuştu.



