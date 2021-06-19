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19 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Avcılar’de E-5 üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü

Avcılar’de E-5 üst geçide bağlı kablolar halk otobüsünün üzerine düştü

Havadan görüntüler

Halk Otobüsü Üst Geçit Trafik Yoğunluğu 

-Vatandaşların kabloları toplamaya çalışması
-Röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL - DRONE)- Olay sonrası oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi İSTANBUL

- Avcılar E-5 karayolu Cihangir mevkiinde bulunan bir üst geçittin altına bağlı kablolar, kamyonun çarpması sonucu yerinden çıktı. Sarkan kablolar bir halk otobüsün üzerine takıldı. Olay, saat 10.00 sıralarında Cihangir Mahallesi mevkiinde bulunan yaya üst geçidinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir kamyonun çarpması sonucu altgeçide bağlı elektrik ve bağlantı kablolarını koruyan muhafaza demiri zarar gördü. Kablolar o sırada alt geçitte yolcu indiren halk otobüsünün üzerine düştü. Olayda yaralanan olmazken, vatandaşlar ilk etapta kendi imkanları ile kabloları kaldırmaya çalıştı. Yaşanan olaydan hemen sonra ise olay yerine gelen ekipler düşen kabloları kaldırma çalışmalarına başladı.
Olay sonrası bölgede oluşan yoğun trafik drone ile havadan görüntülendi. (MD-YM-
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