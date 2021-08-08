Avcılar’daki patlamada hastaneye kaldırılan 4 kişinin aynı aileden olduğu öğrenildi



- Avcılar’da iki bina arasında bulunan 3 katlı ayakkabı imalathanesinde iddialara göre yaşanan doğalgaz patlaması sonucu 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda yaralanan 2 kişinin hastanedeki tedavisi devam ederken aynı aileden 2 kişinin ise tedbir amaçlı hastaneye götürüldüğü öğrenildi. Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak içerisinde 55 ve 53 kapı numaralı iki bina arasındaki 3 katlı ayakkabı imalathanesinde iddialara göre doğalgaz patlaması yaşandı. Ayhan Pehlivan ve Fikriye Pehlivan çiftleri 55 kapı numaralı binanın girişinde evlerine çıktıkları sırada patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle iki kişi sokağa savrulurken o sırada çiftin evde bulunan çocukları Nilay Pehlivan(17) ve Miraç Pehlivan(12) korku ve panikle evden sokağa çıktı. Büyük bir gürültüyle sokağa dökülen mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan binaya müdahale etti. Sağlık ekipleri ise patlamada ağır şekilde yaralanan Ayhan Pehlivan ve Fikriye Pehlivan’a olay yerinde ilk müdahalelerini gerçekleştirdi. Ayhan Pehlivan Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi’ne kaldırılırken eşi Fikriye Pehlivan Bakırköy Sadi Konuk Hastanesi’ne götürüldü. Anne ve babasını yerde kanlar içinde gören Nilay Pehlivan ve Miraç Pehlivan şok geçirdi. Sağlık ekipleri iki kardeşi tedbir amaçlı Avcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırdı. Patlamaya ilişkin inceleme başlatıldı Patlama sonrası olay yeri inceleme ekipleri bina ve çevresinde inceleme başlattı. Olayın doğalgazdan kaynaklandığı iddia edilirken patlamanın kaynağı yapılacak detaylı incelemelerin ardından belirlenecek.

