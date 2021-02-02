Avcılar’daki çifte cinayetin detayları ortaya çıktı

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( İSTANBUL ) -- Eşini ve eniştesini öldüren şahıs akrabasını arayarak, “İkisinin de kafasına ben sıktım” dedi İSTANBUL



- Avcılar’da eşini ve eniştesini silahla vurarak öldürdükten sonra kaçan şahsın, akrabasını arayarak, ‘İkisinin de kafasına sıktım’ dediği öğrenildi. Polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışmaları sürüyor. Olay, 14.35 sıralarında Tahtakale Mahallesi Temel sokakta yaşandı. İddiaya göre, Ümit Acer evinde eşiyle tartışma yaşadı. Tartışmanın ardından Ümit Acer’in eşi Canan Acer eniştesi ve aynı zamanda akrabası olan Kenan Erol’un tekstil atölyesine sığındı. Tekstil atölyesine elinde silahla gelen öfkeli koca önce eşini sonra da araya girmeye çalışan eniştesini silahla vurarak öldürdü. Silah sesini duyan vatandaşlar olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirirken cinayeti işleyen Ümit Acer aracıyla olay yerinden kaçtı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Canan Acer ve eniştesi Kenan Erol’un olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti. Polis ekipleri, kaçan Ümit Acar’ın yakalanması için çalışma başlattı. Akrabasını arayarak, “ikisinin de kafasına ben sıktım” dedi İki kişiyi öldüren Ümit Acer’in cinayeti işledikten sonra Menşur E. isimli akrabasını arayarak, “İkisinin de kafasına sıktım” dediği polis ekiplerinin yaptığı çalışmada belirlendi. Öte yandan çiftin iki çocuğu olduğu ve berdel usulü evlendikleri öğrenildi. Acer ve Erol'un cenazeleri, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin tamamlanmasının ardından özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. (ECİ- MB-



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