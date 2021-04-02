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02 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Avcılar’da yürekleri ağızlara getiren görüntü

Avcılar’da yürekleri ağızlara getiren görüntü

Yaşanan olaydan görüntü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamyon Kasası Kamera Cep Telefonu 


- Avcılar’da kamyon kasası arkasına bağlanan yatak ve sehpayı bir adam kamyonun arkasına asılarak tutmaya çalıştı. Yürekleri ağza getiren o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde öğlen saatlerinde bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kamyon kasası arkasına bağlanan yatak ve sehpa yine kasanın arkasına tutunan adam tarafından düşmesin diye tutuldu. Hareket halindeki kamyonda oluşan tehlike görüntü görenlerin yüreklerini ağızlara getirdi.
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