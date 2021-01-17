Avcılar’da uyuşturucu serasına çevrilen daireye jandarmadan operasyon

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takipte oldukları bir şahsın Avcılar’da teras katında bulunan dairesine operasyon düzenledi.

Teknolojik havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanılarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen daireye düzenlenen operasyonda üretim yapmak için hazır tutulan düzenekler ele geçirildi.İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbari çalışmalar neticesinde, H.C. isimli şahsın Avcılar’da bir apartmanın teras katında bulunan dairesinde, uyuşturucu üretimi yaptığı bilgisini aldı. Jandarma ekipleri yaptıkları teknik ve fiziki takip ile şüphelinin eşyalı olarak kiralanan bir apartman dairesinde kullanılmasına imkan bulunmayan bazı malzemeleri hırdavatçı, elektrikçi, çiçek ve fidan yetiştiriciliği yapılan yerlerden temin ettiği ve gece geç saatlerde apartmana getirdiğini tespit etti. H.C.'nin her hareketini ve bağlantılarını mercek altına alan jandarma ekipleri, şüpheli tarafından gece geç vakitlerde gelinip zaman zaman kullanılan bir apartman dairesi için yüklü miktarda elektrik ve su faturası ödediğini belirledi.Seraya operasyon düzenlendiEkipler, takibin ardından söz konusu adrese, şahsın evde olduğu gece operasyon düzenlemek üzere düğmeye bastı. Jandarma ekipleri tarafından, teknolojik havalandırma ve ışıklandırma sistemi kullanılarak uyuşturucu madde yetiştirmek üzere adeta bir seraya dönüştürülen daire ile teras katında yaptıkları aramalarda, 50 adet kök yeni ekilmiş ve filizlenmiş kenevir bitkisi, 391 adet kök kurutulmaya bırakılmış kenevir bitkisi, poşetler içerisinde 85 kilogram işlenmeye hazır kenevir bitkisi, 600 adet saksı ile çok miktarda toprak, uyuşturucu madde yetiştirilmesinde kullanılan düzenekler ve uyuşturucu maddenin gelişmesini sağlayan çok miktarda sıvı ile gübre ele geçirildi.İfadesinde itiraf ettiJandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan H.C. ifadesinde, burada yetiştirdiği uyuşturucu maddeleri fişek tabir edilen tek kullanımlık paket olarak ya da 100-200 gramlık paketler halinde hazırladıktan sonra irtibatlı olduğu şahıslara, kullandığı lüks araçla piyasaya sürdüğünü itiraf etti.Şahıs tutuklandıJandarmadaki işlemleri tamamlanan şahıs, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan, olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.



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