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Avcılar’da uyuşturucu operasyonu
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar’da uyuşturucu operasyonu

Avcılar’da uyuşturucu operasyonu

Şahsın emniyete getirilişi

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-Operasyonda ele geçirilenler
-Genel ve detaylar

( İSTANBUL ) -- 168 adet uyuşturucu hap bulundu, 1 kişi yakalandı- Şüpheli serbest bırakıldı İSTANBUL

- Avcılar’da uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edilen adrese polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 168 adet uyuşturucu hap ile iki adet tabanca ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticaretine ilişkin yürütülen çalışmalar kapsamında, Avcılar Denizköşkler Mahallesi’nde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığı tespit edildi. Adrese düzenlenen operasyonda 168 adet uyuşturucu hap, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 5 adet şarjör ve 390 adet fişek ele geçirilirken, U.D. (37) isimli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. (İD-YM
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