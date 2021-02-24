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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar'da trafikte yangın dehşeti

Avcılar'da trafikte yangın dehşeti

Aracın yanması detay

( İSTANBUL ) -- Hafif ticari araç çıkan yangında küle döndü İSTANBUL

Kamera Ticari Araç Cep Telefonu 


- Avcılar'da trafikte seyir halinde olan hafif ticari araçta yangın çıktı. Çıkan yangında araç küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Olay, Ambarlı dolum tesisleri yolu Avcılar yönünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçtan dumanlar çıkmaya başladı.
Dumanların çıktığını gören sürücü aracı sağa çekti. Yangın bir anda büyüyerek aracın tüm alanlarını sardı. Çıkan yangında araç küle dönerek kullanılamaz hale gelirken yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın anı ise yoldan geçen diğer sürücülerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı. (EG-
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