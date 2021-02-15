Avcılar’da trafik yoğunluğu

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( İSTANBUL ) İSTANBUL



- İstanbul'da kar yağışı akşam saatleri itibariyle yeniden etkisini artırmaya başladı.

Yoğun kar yağışı nedeniyle E-5 karayolu yaşanıyor. İstanbul’da akşam saatleri itibariyle etkisini artıran kar yağışı nedeniyle D-100 kara yolunda trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 karayolu Edirne istikametindeki kar yağışı nedeniyle araçlar gitmekte zorlanırken, Beylikdüzü - Avcılar arasında trafik adeta durma noktasına geldi. Avcılar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle Edirne istikametinde araçların güçlükle ilerlediği görülürken, Ankara yönünde trafiğin akıcı olduğu gözlendi. Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, sokağa çıkma kısıtlamasına kısa bir süre kala kent genelinde trafik yoğunluğunun yüzde 44 olduğu öğrenildi. (SB- İD-



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