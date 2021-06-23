Avcılar’da tedbir amaçlı boşaltılan bina görüntülendi

-Ekiplerin çalışması -Havadan görüntü -Bekleme sürüyor
( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL
- Avcılar’da gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltılan binanın doğalgazı kesilerek mühürlendi. Bina havadan görüntülendi. Avcılar Ambarlı Mahallesi Ördek Sokakta bulunan 4 katlı bina gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlama sesleri gelmeye başlamıştı. Bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bugün binanın doğal gazı kesilerek, Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürlenen binana havadan görüntülendi. (MT-ZA-
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