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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar’da tedbir amaçlı boşaltılan bina görüntülendi

Avcılar’da tedbir amaçlı boşaltılan bina görüntülendi

Binanın görüntü

Doğalgaz 

-Ekiplerin çalışması
-Havadan görüntü
-Bekleme sürüyor

( İSTANBUL - DRONE) İSTANBUL

- Avcılar’da gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşması nedeniyle boşaltılan binanın doğalgazı kesilerek mühürlendi. Bina havadan görüntülendi. Avcılar Ambarlı Mahallesi Ördek Sokakta bulunan 4 katlı bina gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlama sesleri gelmeye başlamıştı. Bina tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Bugün binanın doğal gazı kesilerek, Zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Mühürlenen binana havadan görüntülendi. (MT-ZA-
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