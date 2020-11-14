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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Avcılar’da taş bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Avcılar’da taş bariyerlere çarpan otomobil takla attı: 1 yaralı

Kazaya karışan araçtan görüntü

Kırköy Polis Hastane Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Kazadan yaralanan şahsın bindirildiği ambulanstan görüntü
-İtfaiye, sağlık ve polis ekiplerinden görüntü
-Kullanılamaz hale gelen aracın çekici ile kaldırılmasından görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da bir otomobil cadde üzerinde ilerlerken yol kenarındaki taş bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Takla atan otomobil içerisinde sıkışan yaralı sürücü kurtarılarak hastaneye kaldırılırken otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay, saat 01:00 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesi Sarı Zeybek Caddesi üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 34 BM 269 plaka otomobil sürücüsü henüz belirlenemeyen bir sebeple cadde üzerinde ilerlerken yol kenarında bulunan taş bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil içerisinde tek başına bulunan sürücü Hilal Yavuz sıkıştığı araçtan çıkartılarak Bakırköy Sadi Konuk Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası kullanılamaz hale gelen otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken polis ekipleri kazanın nedenine ilişkin inceleme başlattı.
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