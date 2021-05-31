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31 Mayıs 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar’da silahlı kavga: 1 yaralı

Avcılar’da silahlı kavga: 1 yaralı

Yaşanan kavga anı

İlk Müdahale Sağlık Ekibi Silahlı Kavga Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

-Polis ekipleri
-Yaralanan vatandaşın yakınları
-Diğer ve genel detaylar

( İSTANBUL )-Silah ve sopalarla birbirlerine saldıran iki grup arasında yaşanan kavga, kameralara yansıdı-Olay yerine gelen polis, kavgayı güçlükle ayırdı-Yaralanan şahsın yakınları, olay yerinde sinir krizi geçirerek etrafa saldırdı İSTANBUL

- Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde iki grubun tartışması sonucu silahlı kavga çıktı. Çıkan kavgada Kemal Ö. vücuduna isabet eden kurşun sonucu ağır yaralanırken, yaşanan olay kameralara yansıdı. Olay, saat 19.30 sıralarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi Gazi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle gruplar birbirleriyle kavgaya tutuştu. Kavgada bir şahıs elindeki silahla havaya defalarca kez ateş açtı. Çevredeki vatandaşların kavgayı ayırmaya çalıştığı esnada, Necat S. elindeki silahla, Kemal Ö.’ye ateş etti. Kemal Ö., omzundan vurularak yere düştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Vücuduna kurşunun isabet etmesiyle ağır yaralanan Kemal Ö., sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis, havaya ateş açarak kavgaya tutuşan grupları dağıtmaya çalıştı Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya taraf olan grupların dağılması için biber gazı kullandı. Biber gazı, kavga eden iki grubun dağılmasında etkili olmayınca, polis, havaya ateş açarak tarafları ayırmaya çalıştı. Yaşanan kavga, kameralara yansıdı Kameralara yansıyan olayda iki grubunu birbirleriyle kavga ettiği, olay yerine gelen polisin kavgayı ayırmaya çalıştığı, tarafların bir türlü dağılmaması sonucu, polisin biber gazı kullanarak, havaya ateş açtığı görülüyor. Omzundan yaralanarak hastaneye kaldırılan Kemal Ö.’nün yakınları sinir krizi geçirdi Kemal Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiğini öğrenen yakınları, olayın yaşandığı dükkanın önüne gelerek, sinir krizi geçirdi. Kemal Ö.’nün yakınları burada silahla yaralayan Necat S.’nin dükkanına, taş ve sopalarla saldırdı. Hastaneye kaldırılan Kemal Ö.’nün hayati tehlikesi devam ederken, ekiplerin olayla ilgili incelemesi sürüyor.
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