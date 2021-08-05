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Avcılar’da sahte içki imalatına baskın, 1 ton 900 litre etil alkol ele geçirildi
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5 Ağustos 2021 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar’da sahte içki imalatına baskın, 1 ton 900 litre etil alkol ele geçirildi

Avcılar’da sahte içki imalatına baskın, 1 ton 900 litre etil alkol ele geçirildi

Depodan görüntü

Sahte İçki Polis Merkezi Gözaltı Harekete Geç Polis Ekipleri 

-Etil alkollerden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da depo görünümlü işyerine baskın düzenleyen polis ekipleri, 1 ton 900 litre etil alkol ile damıtma makinesi ele geçirirken, bir kişi gözaltına alındı. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Üniversite Mahallesinde bulunan bir adreste sahte içki üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Depo görünümlü adresi bir süre takip eden ekipler, daha sonra adrese baskın düzenledi.
Ekipler depoda 1 tonluk plastik depo içerisinde 1 ton etil alkol, 30’ar litrelik 30 bidon içerisinde ise 900 litre etil alkol ile birlikte damıtma makinesi ele geçirdi. Depoda bulunan bir kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, çıkarıldığı adli makamlarca serbest bırakıldı.
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