Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ocak 2021 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar'da sahte içki imalathanesine baskın

Avcılar'da sahte içki imalathanesine baskın

Operasyon görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Sahte İçki Bandrol İmalathane Harekete Geç 


- Avcılar'da polis, sahte içki imal eden bir iş yerine baskın düzenledi.
Baskında bidonlar halinde 100 litre ve 133 şişe sahte içki ele geçirildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan ekipler, bidonlar halinde 100 litre sahte içki, 133 şişe farklı ölçü ve markalarda sahte içki, boş şişeler, şişe kapakları ve bandrol ele geçirdi. Operasyonda M.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Düğüne Gider Gibi Afrine GittilerDüğüne Gider Gibi Afrine Gittiler
İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!İzmir Güzelbahçe'de orman yangını!
Bayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset BulunduBayrampaşa'da Çuval İçerisinde Ceset Bulundu
500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın500 Polis İle Husumetli Ailelere Şok Baskın
Tuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar BulunduTuzla'da Yol Çalışmaları Sırasında Yapılan Kazıda Lahit Mezarlar Bulundu
Gaziantep Emniyeti'nde ÇatışmaGaziantep Emniyeti'nde Çatışma
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement