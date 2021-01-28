Avcılar'da sahte içki imalathanesine baskın



- Avcılar'da polis, sahte içki imal eden bir iş yerine baskın düzenledi.

Baskında bidonlar halinde 100 litre ve 133 şişe sahte içki ele geçirildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cihangir Mahallesi'nde bulunan bir adreste sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti. İş yerine baskın yapan ekipler, bidonlar halinde 100 litre sahte içki, 133 şişe farklı ölçü ve markalarda sahte içki, boş şişeler, şişe kapakları ve bandrol ele geçirdi. Operasyonda M.Ç. isimli şahıs gözaltına alınarak ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



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