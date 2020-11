Avcılar'da riskli binalarda oturan vatandaşlardan 'imar izni' eylemi

-Basın açıklaması

( İSTANBUL )-2 binin üzerindeki riskli yapıda imar izni olmadığı için vatandaşlar korkuyla yaşıyor İSTANBUL



- Avcılar’da zemini sağlam olmadığı gerekçesiyle imar izni verilmeyen 2 binin üzerindeki konut ve iş yerinde riskli yapılarda oturan vatandaşlar basın açıklaması yaptı. Riskli binalarda can tehlikelerinin olduğunu söyleyen vatandaşlar, sorunun bir an önce çözülmesini istedi. Avcılar’da 2 bini aşkın konutun bulunduğu alanda zemini sağlam olmadığı gerekçesiyle 2008 yılında Büyükşehir Belediye Meclisinin aldığı 'riskli zemin' kararı gerekçesiyle imar izni verilmiyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisinden imar izni çıkmadığı için 40 yıllık riskli binalarda oturan vatandaşlar, bugün Derya Blokları'nın olduğu alanda basın açıklaması düzenledi.

Basın açıklamasını grup adına Gökçen Mukan isimli ev sahibi okudu. Sözlerine İzmir depreminde hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başlayan Mukan, "İzmir depremi bizlere bir kez daha gösterdi ki Türkiye’nin her karış toprağı deprem gerçeği ile yüz yüzedir. Ancak herkes tarafından bilinmektedir ki deprem öldürmez, tedbirsizlik öldürür; deprem öldürmez, ihmal öldürür; deprem öldürmez, bina öldürür. Tam da bu noktada merkezi ve yerel yönetimlerden üzerlerine düşen sorumlulukları yerine getirmelerini bekliyoruz” dedi.

“Başvurularımızdan olumlu sonuç alamıyoruz” Mukan, 2 bin konut ve iş yerinde oturanların son 2 yıldır aynı konudan mağdur olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 2 bin konut ve iş yeri aynı mağduriyeti yaşıyor. Son 7 yıldır hak mağduriyeti mücadelesi kapsamında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İstanbul İl Müdürlüğü’ne, ilçemiz sınırları içinde bulunan siyasi parti ilçe başkanlıklarına, STK temsilcilerine, ilçe belediyemize ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilgili birimlere yaptığımız başvurularımızdan bir türlü olumlu yanıt alamıyoruz. Binalarımızı yenilemek için imar iznimizi bir türlü alamıyoruz. Kat mülkiyeti imarlı ve iskanlı olan, elimizde tapuları bulunan konutlarımız için imar izni 2008 yılından bu yana elimizden alınmış ve tüm sakinler mağdur olmuştur. Binalarımızın depreme dayanıklı birer konut olarak yeniden yapılabilmesi amacıyla imar sorununun ivedilikle çözülmesini talep ediyoruz. Rant için değil can güvenliğimiz için mücadele ediyoruz. Çünkü İstanbul ya da yakın merkezli olabilecek bir depremde Avcılar Denizköşkler’deki tüm bu konutların hasar alması, çökmesi kaçınılmaz olacaktır. Tek istediğimiz kendi can güvenliğimizi sağlayabilmek için konutlarımıza imar izni çıkması, kendi tedbirimizi kendimiz almamız. Henüz enkaz altına girmemişken sizlere sesleniyoruz; artık kaybedecek vaktimiz yok” ifadelerini kullandı.



