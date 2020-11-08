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08 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Avcılar’da otomobil köprüden uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

Avcılar’da otomobil köprüden uçtu: 1’i ağır 3 yaralı

yaralı ambulanstayken görüntü

İlk Müdahale Hastane Üst Geçit Demir Parmaklık Sağlık Ekipleri 

-yaralılardan görüntü
-itfaiyenin çalışmasından görüntü
-kaza yapan araçtan görüntüler
-köprüden görüntüler
-genel ve detay görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar D-100 Karayolu’nda kontrolden çıkan otomobili köprüden alt yola uçtu. Kazada araç hurdaya dönerken 1’i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 06.30 sıralarında Avcılar D-100 Karayolu Ambarlı girişindeki üst geçitte meydana geldi. İddiaya göre, Topkapı istikametine seyir halinde olan 59 NC 402 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, refüje çarptı. Araç, çarpmanın etkisiyle refüjde bir süre ilerledikten sonra demir parmaklıkları parçalayarak köprünün altındaki yola uçtu. Takla atarak duran otomobildeki Ege Kalfa, İsa Gümüş ve Oğuzhan Topal yaralandı. Bir kişi araçta sıkışarak ağır yaralandı İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kendi imkanlarıyla çıkan Ege Kalfa ve İsa Gümüş’ü ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Araçta sıkışan Oğuzhan Topal ise itfaiye ekiplerince kurtarılarak ambulansa teslim edildi. Yaralı hastanede tedavi altına alınırken durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Kaza yapan araç çekici yardımıyla kaldırılırken, bir süre aksayan trafik temizlik çalışmalarının ardından normale döndü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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