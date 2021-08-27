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Avcılar’da önce hırsızlık yaptı sonra polise ateş açtı
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27 Ağustos 2021 Cuma günü yayınlandı
Avcılar’da önce hırsızlık yaptı sonra polise ateş açtı

Avcılar’da önce hırsızlık yaptı sonra polise ateş açtı

şahıs gözaltına alınırken görüntü (cep telefonu)

Ticari Taksi Uyuşturucu Cep Telefonu Polis Ekipleri Özel Harekat Polisleri 

-olay yerinden görnütü
-polislerden görüntü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

- Avcılar’da taksiden hırsızlık yapan şahıs, arkadaşlarının olduğu kafeye kaçtı. Kendisini gözaltına almaya çalışan polis ekiplerinde direnen şahıs, ateş açtı. Zanlı, polis ekiplerinin çalışması sonucu gözaltına alındı. Olay, sabah 06.00 sıralarında Avcılar Merkez Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, E.D., isimli şahıs bindiği ticari taksiden hırsızlık yaparak kaçtı. Taksi sürücüsü karakola giderek şahıstan şikayetçi oldu. Eşkal üzerine bekçi ve polis ekipleri kaçan şahsı takip etti. Kaçan şahıs mahallede arkadaşlarının olduğu kafeye gitti. Zanlıyı takip eden polis ekipleri kafeye giderek şahsın teslim olmasını istedi. E.D, ise kapıyı açmak yerine polis ve bekçilere ateş açmaya başladı.
Olay yerine özel harekat polisleri sevk edildi. Özel harekat polislerini gören şahıs, ikna olarak teslim oldu. Kimsenin yaralanmadığı olayda, şahıs gözaltına alındı. Ekipler, ifadelerine başvurmak için şüphelinin kafede bulunan arkadaşlarını da karakola götürdü. Polis ekipleri, daha kafede inceleme yaptı. Yapılan incelemede burada uyuşturucu kullanıldığını tespit ederken, kafenin daha önce mühürlendiği öğrenildi. Yapılan incelemenin ardından zabıta ekipleri, kafeyi mühürledi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (MT-ÖFA
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