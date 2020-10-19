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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

Avcılar'da mobilya atölyesinde korkutan yangın

İtfaiyeden görüntü

Mobilya 

-Dumanların çıkması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da 5 katlı bir binanın bodrum katında bulunan mobilya atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yangın, 14.50 sıralarında Ambarlı Mahallesi Nilüfer Sokak'ta bulunan 5 katlı bir binanın bodrum katında mobilya atölyesinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. Yangın ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken yangının kesin çıkış nedeni incelemeden sonra belirlenecek.
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