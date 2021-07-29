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Avcılar’da lüks villada korkutan yangın: 2 yaralı
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29 Temmuz 2021 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar’da lüks villada korkutan yangın: 2 yaralı

Avcılar’da lüks villada korkutan yangın: 2 yaralı

Yangından etkilenen çiftlerin ambulansa bindirilmesinden görüntü

Hastane Yangın Tatİl Sağlık Ekipleri 

-İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmasından görüntü
-Yangında dumandan etkilenen vatandaş ile röportaj
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar sahilinde bulunan lüks bir villada sabah saatlerinde yangın çıktı. Olayda yaralanan Suudi Arabistan uyruklu 2 kişi hastaneye kaldırılırken yangın kısa sürede söndürüldü. Olay, saat 07:00 sıralarında Avcılar Denizköşkler Mahallesi Köşk Sokak’ta meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Suudi Arabistan’dan İstanbul’a tatil için gelen Muhammed Abdurrahmanov ile Feyruz Abdurahmanov çiftinin bulunduğu iki katlı lüks villada henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Olay anında uykuda olan Suudi Arabistanlı çift, uyandıklarında kendilerini yangının ortasında buldu. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla evden çıkarılan çiftin hafif şekilde yaralandıkları ve dumandan etkinedikleri görüldü.
Sağlık ekiplerine teslim edilen çiftten Feyruz Abdurrahmanov'un kolunda yanıklar oluştuğu Muhammed Abdurrahmanov’un ise dumandan etkilendiği belirlendi. İlk müdahalelerini olay yerinde yapılan çift Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Villadaki yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı. (MEA- YM-
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