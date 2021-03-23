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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Avcılar'da kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

Avcılar'da kuyuya düşen kuzu kurtarıldı

Kuzunun kurtarıldığı anlar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Kamera Harekete Geç Cep Telefonu 


- Avcılarda boş bir arazide çukura düşen kuzu çocukların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi tarafından kurtarıldı. Firüzköy Mahallesi'nde bulunan boş bir arazide kuzunun kuyuya düşüp mahsur kalmadığı ihbarı üzerine itfaiye harekete geçti. Ekipler ihbarı yapan çocukların gösterdiği yerde çalışmaya başladı.
Boynuna ip bağlanarak kuyudan çıkarılan kuzu tedavi edilmek üzere veteriner hekimine götürüldü. Çocukların kuzunun çıkarıldığı anlardaki sevinci cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.
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