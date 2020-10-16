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16 Ekim 2020 Cuma günü yayınlandı
Avcılar'da komşularına kızan bir kişi komşularına ateş açtı

Avcılar'da komşularına kızan bir kişi komşularına ateş açtı

olay yerinden görüntüler

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Pompalı Tüfek 


- Avcılar Yeşilkent Mahallesinde henüz bilinmeyen bir sebeple komşularına kızan bir kişi rastgele sağa sola pompalı tüfekle ateş açtı. Şahsın tüfeğinden çıkan saçmalarla biri çocuk olmak üzere toplam 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edilirken, şahsı ikna çabaları sürüyor.
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