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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar’da komşular arasındaki baltalı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

Avcılar’da komşular arasındaki baltalı kavgada yeni görüntüler ortaya çıktı

Yaşanan kavga anları

Polis Hastane Polis Ekipleri Saldırı 

-Balta ve sopa ile saldırı anları

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da komşular arasında çıkan baltalı kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Taraflar arasında önceden husumet olduğu kaydedilirken gözaltına alınan 3 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde dün öğlen 14.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Ç.(50) ve karısı A.Ç aralarında husumet olan komşularıyla tartıştı. Tartışmanın ardından 3 kişi M.Ç.’yi başından, eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri 3 şahsı gözaltına alırken, baltayla başından yaralanan M.Ç. ve eşi ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. Şüpheli şahısların emniyetteki sorgu işlemleri devam ederken olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde şüpheli şahısların balta ve soplarla çifte4 saldırdıkları görülüyor.
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