Avcılar’da komşular arası kavgada baltalı dehşet: 2 yaralı

-Ambulansa taşınması

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( İSTANBUL ) - İSTANBUL



- Avcılar’da komşuların park yeri kavgası meselesi yüzünden karı kocayı baltayla yaralayan 3 kişi yakalandı. Kafasından ve bacağından balta yaralanan karı koca ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Olay, Yeşilkent Mahallesi’nde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre M.Ç(50) ve karısı A.Ç. bir süre önce de kavgalı olduğu söylenilen 3 komşusu ile ‘evimin önüne araba park ettin’ meselesi yüzünden tartıştı. Tartışmanın ardından şüpheli 3 kişi M.Ç.’yi başından eşini ise ayağından balta ile yaraladı. Kısa süre sonra olay yerine gelen polis ekipleri çevrede yaptığı çalışmada 3 şüpheliyi gözaltına alırken baltayla başından yaralanan M.Ç.’yi ve eşi ise ambulans ile hastaneye kaldırdı. Polisin olayla ilgili çalışması devam ediyor. (MD-ÖFA



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