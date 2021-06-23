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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar’da kolonları çatlayan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Avcılar’da kolonları çatlayan bina tedbir amacıyla boşaltıldı

Binadan görüntüler

Polis Kamera Nadan Kışla 

-Çatlaklardan görüntüler
-Detay ve genel görüntüler

( İSTANBUL )- Gece saatlerinde kolonları çatlayan bina sakinleri sokağa döküldü İSTANBUL

- Avcılar’da gece saatlerinde taşıyıcı kolonlarında çatlaklar oluşmaya başlayan 5 katlı bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Binada kalan apartman sakinleri sokağa dökülerek geceyi yakınlarında geçirdi. Olay saat 01.00 sıralarında Avcılar Ambarlı Mahallesi Ördek Sokakta bulunan 5 katlı binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 5 katlı binanın taşıyıcı kolonlarında çatlama sesleri gelmeye başladı.
Kolonların çatlama sesini duyan apartman sakinleri, paniğe kapıldı. Apartman sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine binanın olduğu yere gelen ekipler apartmanı boşalttı. Bina kolonlarından sesler duyduklarını ifade eden Özgür Aslan: "Komşulardan biri Bağrışma sesi duyduk. Polis ekipleri falan vardı. Ondan sonra binanın kolonlarından sesler falan geliyormuş. Ondan sonra camimizin kamerası çekmiş kolonların patladığını ondan sonra polis ve ambulans ekipleri de geldi. Polis tarafından boşaltıldı. Arkasındaki bina şahıs tarafından yıktırılmış, öndeki bina hasar görmüş. Hasar görünce kolonlar patlıyor. Can kaybı Allah'tan olmadı. Binanın durumu büyük ihtimal, daire sakinleri anlaşıp kendileri yıktıracaklar. Hemen yıkamazlar. Eşyaları var bina sakinlerinin ondan sonra teker teker boşaltacaklar bir anda boşalttıkları zaman yıkılır zarar görür diye teker teker binayı boşaltacaklar. Daire sahipleri anlaştıklarında binayı yıkacaklar." Binanın önceden boşaltıldığı öğrenildi. Apartmanın sakinlerinin iddiasına göre çatlakların oluşmaya başladığı binanın daha önceden tahliye edildiği öğrenildi. Apartmanda bulunan aileler ise yakınlarının evlerine gitti. Olay yerine gelen belediyeye bağlı ekipler apartman kapısına mühür vurarak giriş ve çıkışları kapattı. (DH-
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