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21 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar’da kısıtlama saatinde sosyal mesafeye uymayan 14 kişiye ceza

Avcılar’da kısıtlama saatinde sosyal mesafeye uymayan 14 kişiye ceza

iş yerinden cep telefonu görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Para Cezası Cep Telefonu Polis Ekipleri 


- Avcılar’da, kısıtlama saatinde açık olan bir iş yerine baskın yapıldı. Yapılan baskında sosyal mesafe kurallarına uymayan 14 kişiye ceza kesildi. Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Covid-19 tedbirleri kapsamında çalışmalarını sürdürüyor. Ambarlı Mahallesi İskele Caddesi’nde kısıtlama saatinde açık olduğu tespit edilen bir iş yerine polis ekipleri baskın gerçekleştirdi. Yapılan baskında içeride bulunan 14 kişinin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve kısıtlama saatinde kapanmadığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda içeride bulunan 14 kişiye ‘Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’ gereğince toplam 41 bin 628 TL idari para cezası uygulandı.
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