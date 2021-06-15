Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Avcılar’da kısıtlama saatinde, iş yerinde sanal tombalaya polis baskını

Avcılar’da kısıtlama saatinde, iş yerinde sanal tombalaya polis baskını

Baskın anından görüntüler

(İ( İSTANBUL ) İSTANBUL

Polis Para Cezası Harekete Geç Polis Baskını Polis Ekipleri 


- Avcılar’da bir iş yerinde pandemi kurallarını hiçe sayarak sanal tombala oynatan iş yerine düzenlenen polis baskınında toplam 100 bin liradan fazla para cezası uygulandı. Avcılar’da bir iş yerinde pandemi kurallarını da hiçe sayarak ‘sanal tombala’ oynandığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri akşam saatlerinde baskın düzenledi.
Düzenlenen baskında içeride o sırada bulunan 16 kişinin bilgisayar karşısında sanal kumar oynadıkları tespit edildi. İçeride bulunan 16 kişiye Hıfzıssıhha Kanunu’na Muhalefet etmekten toplam 55 bin 504 lira para cezası kesildi. Ayrıca içeride bulunan 9 şahsa da kabahatler kanunun 34’ncü maddesi gereğince 4 bin 113 liradan toplam 59 bin 617 lira idari para cezası da uygulandı. İş yerindeki 14 bilgisayara da el koyan polis iş yerini kapattı. (MD-RU
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement