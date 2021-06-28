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28 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar'da kaçak içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Avcılar'da kaçak içki imalathanesine baskın: 1 gözaltı

Baskın yapılan bodrum katta aramalar

Operasyon Gözaltı Polis Ekipleri İçki Şişesi Kaçak İçki 

-Ele geçirilen malzemeler (Fotoğraf)

( İSTANBUL )- Baskında 6 adet satışa hazır halde 1 litrelik içki şişesi, 1 adet 20 litrelik dolu alkol bidonu ele geçirildi İSTANBUL

- İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir binanın bodrum katındaki kaçak içki imalathanesine düzenlenen baskında 16 adet satışa hazır halde 1 litrelik içki şişesi, 1 adet 20 litrelik dolu alkol bidonu ele geçirilirken, 1 kişi de gözaltına alındı. İstanbul'un Avcılar ilçesi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan bir binanın bodrum katında kaçak içki üretimi yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri operasyon için düğmeye bastı. Adrese gelen polis ekipleri, kapının kilitli olduğunu ve içeriden yoğun bir şekilde alkol kokusu geldiğini gördü. Ardından içeriye giren ekipler aramalarda 16 adet satışa hazır halde 1 litrelik içki şişesi, 110 adet boş içki şişesi, 161 adet içki şişesi kapağı, 82 adet bandrol kağıdı, 14 adet 20 litrelik boş alkol bidonu, 1 adet 20 litrelik dolu alkol bidonu ele geçirildi. Baskında Türkmenistan uyruklu A.K.(25) isimli şüpheli şahıs, gözaltına alındı. Hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapılan A.K. sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
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