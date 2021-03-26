Avcılar’da İSKİ çalışmasında su borusu patladı, litrelerce su israf oldu

-Olay yerinden görüntüler



( İSTANBUL ) İSTANBUL



- Avcılar’da İSKİ çalışması sırasında patlayan su borusu nedeniyle metrelerce havaya çıkan su dakikalarda boşa akarak israf oldu. Olay, Burnaz Caddesi üzerinde saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi(İSKİ)’nin çalışması sırasında yerin altında bulunan su borusu patladı. Patlayan su metrelerce yukarı ulaştı. Patlayan boru nedeniyle litrelerce su dakikalarca boşa aktı. Su yine ekiplerin müdahalesi ile kapatıldı. Bölgede patlayan boruyu tamir çalışmalarına başlanırken trafik yoğunluğu da oluştu. Durum vatandaşlarında dikkatini çekti.



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