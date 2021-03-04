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04 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Avcılar’da inşaattan düşen işçi yaralandı

Avcılar’da inşaattan düşen işçi yaralandı

İşçinin yerde yatarken görüntüsü

İlk Müdahale Polis Hastane Sağlık Ekipleri 

-Yaralı işçiye müdahale
-Düştüğü inşaattan görüntü
-İşçinin taşınması
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da inşaat halindeki binanın 2’nci katından düşen 43 yaşındaki işçi yaralanarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay, Cihangir Mahallesi Sandal Sokak’ta saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat halindeki binanın 2’nci katında bir anda ayağı kayan işçi Ercan Taş (43) aşağıya düştü. Düştüğü yerde ilk müdahaleyi yine yanındaki arkadaşları yaptı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi yaralı haldeki işçiye ilk müdahaleyi yaparken ayaklarından yaralandığı hayati tehlikesi olmadığı söylenildi. Taş, olay yerindeki ilk müdahale ardından hastaneye kaldırıldı.
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