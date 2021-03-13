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13 Mart 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Avcılar’da Güven Timleri 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Avcılar’da Güven Timleri 2 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Şahsın emniyete getirilişi

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

Ticari Taksi Uyuşturucu İran Akalan 


- Avcılar’da Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘uyuşturucu veya uyarıcı-madde imal veya ticareti’ konusuna ilişkin yürütülen çalışmalarda ticari taksiden inen bir şahıs kaçmaya çalıştı. Şahsın inerek, kaçmaya çalıştığı araçta yapılan aramalarda 2 kilogram ağırlığında metanfetamin ele geçirildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü görevlilerince ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal veya ticareti’ konusu ile ilgili Avcılar’da yürütülen çalışmalar kapsamında, 9 Mart günü saat 18.30 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Balıkyolu Caddesinde şüphe üzerine durdurulmak istenen ticari taksi yavaşladığı sırada aracın sol arka kapısından bir şahıs kaçtı. Esenyurt istikametine doğru kaçan İran uyruklu M.A. (34) yaşanan kovalamacanın ardından yakalandı. Araç içerisinde yapılan aramalarda, 3 parça halinde, 2 kilogram ağırlığında Metanfetamin ele geçirildi. Yakalanan şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. (İD-
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