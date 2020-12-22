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22 Aralık 2020 Salı günü yayınlandı
Avcılar’da gece yarısı banka soyma girişimi

Avcılar’da gece yarısı banka soyma girişimi

Soygun girişimi yapılan bankadan görüntü

Polis Soygun Kamera Alarm Sistemi 

-Kırılan camdan görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da gece saatlerinde cadde üzerinde bulunan bir bankanın camını taşla kırarak bankayı soymaya kalkışan 1 şüpheli şahıs, banka alarmının devreye girmesiyle kaçarak kayıplara karıştı. Olay, saat 04:00 sıralarında Avcılar Gümüşpala Mahallesi Londra Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir özel bankada yaşandı. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen 1 şüpheli, soygun için bankanın camını kırdı. Camı kırdıktan sonra bankaya giren şüpheli yaklaşık 1 dakika içeride kaldı. Bankanın alarm sisteminin devreye girmesiyle birlikte şüpheli şahıs korku ve panik yaşayarak bankadan çıkarak kayıplara karıştı. Banka güvenliğinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bankaya ait güvenlik kameraları incelenirken olay yeri ekipleri banka ve çevresinde çalışma yaptı. Polis ekipleri izini kaybettiren şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlatırken olayla ilgili incelemeler sürüyor.
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