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09 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Avcılar’da fırtına çatıdaki kamelyayı uçurdu

Avcılar’da fırtına çatıdaki kamelyayı uçurdu

Binadan görüntüler

Deprem Nadan Hasar Tespit Felaket Şiddetli Rüzgar 

-Hasar alan yerler
-Röportajlar
-Evin içinden görüntüler

( İSTANBUL ) -- Avcılar’da fırtına felaketinde evi zarar gören vatandaş, “ Deprem gibiydi” İSTANBUL

- Kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan fırtına nedeniyle Avcılar’da bir binanın çatısından uçan kamelya, yan binaya ve sokaktaki ağaçlara zarar verdi. Evinin camları kırılan bir vatandaş, “Korktuk, deprem gibiydi bina sarsıldı” dedi.
Son uyarıların ardından dün akşam saatlerinde kent genelinde şiddetli rüzgar ve fırtına etkili olmuştu. Ambarlı Mahallesi Çimenli Sokakta da fırtına nedeniyle bir binanın çatısındaki kamelya uçtu. Kamelyanın parçaları yan binanın dış cephesine camlarına ve sokaktaki 2 araca zarar verdi. Yaşanan olay sonrası vatandaşlar bugün hasar tespiti yapıp kırılan camlarını onardı. Olay sırasında evinde olan vatandaşlardan Erol Çetinöz, “ Büyük bir gürültü oldu ben sandım ki yanımızdaki bina kentsel dönüşümdeydi o yıkıldı. Bizim cama geldi. Korktuk deprem gibiydi bina sarsıldı” dedi.
Aracı büyük hasara uğrayan Serkan Erdem “ Sese çıktık baktık çatı uçmuş binamız zarar gördü arabam vardı kapıda aracım vardı bütün enkaz arabama geldi” diye konuştu.
(MD-ZA-
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