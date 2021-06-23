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23 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar’da engelli rampası önüne park sosyal medyada tepki topladı

Avcılar’da engelli rampası önüne park sosyal medyada tepki topladı

Engelli genç

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-Detay

( İSTANBUL ) - İSTANBUL

- Avcılar’da, bir sürücü aracını kaldırımdaki engelli rampasının önüne park etmesi nedeniyle, engelli vatandaş kaldırımdan inemedi. Tepki çeken görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Olay, dün akşam saatlerinde Avcılar Sahili’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü 34 CJA 259 plakalı aracını kaldırımdaki engelli rampası önüne park etti. Bir süre sonra dolaşmaya çıkan engelli vatandaş, kaldırımdan yola inmek istedi. Ancak aracın rampanın önüne park etmesi nedeniyle inemedi. Engelli vatandaşın inemediğini fark eden başka bir kişi, duruma tepki göstererek o anları cep telefonu ile kayda aldı. İnemeyen engelli vatandaş ise, ‘Bu ne ya’ diyerek tepki gösterdi. Yola inemeyen engelli genç, başka bir vatandaş tarafından yolun karşısına götürüldü. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler sürücü, vatandaşlar tarafından tepki çekti. (MT-ZA-
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