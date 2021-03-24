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24 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Avcılar'da dolu ardından kar yağışı beyaz örtü oluşturdu

Avcılar'da dolu ardından kar yağışı beyaz örtü oluşturdu

Yağıştan görüntü

Dolu Yağışı Kar Yağışı Irak 

-Araçlardan görüntü
-Çatılardan görüntü
-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar'da bir anda başlayan dolu yağışı ardından kar yağışına döndü. Yağış sonrası çatılarda ve araçların üzerinde beyaz örtü oluştu. Yapılan son uyarıların ardından kent genelinde bölgesel olarak kar ve dolu yağışı zaman zaman görülmeye devam ediyor. Avcılar'da da bir anda başlayan dolu yağışı yerini kar yağışına bıraktı. Kısa süreli yağış sonrasında araçlarda ve çatıların üzerinde beyaz örtü oluştu.
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