Beyaz Gazete Ana Sayfa
Video Ana Sayfa
WebTV
Güncel
Avcılar’da depreme dikkat çekmek için ‘Sesi mi duyan var mı’ anonsu
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
17 Ağustos 2021 Salı günü yayınlandı
Avcılar’da depreme dikkat çekmek için ‘Sesi mi duyan var mı’ anonsu

Avcılar’da depreme dikkat çekmek için ‘Sesi mi duyan var mı’ anonsu

Yapılan anonslar

Deprem Farkındalık Altın Gesi 

-Vatandaşların tepkileri
-Röpler
-Detaylar

( İSTANBUL )- Anonsu duyan vatandaşların bir kısmı ürperdi bir kısmı şaşkınlıkla etrafa bakındı İSTANBUL

- Avcılar’da 17 Ağustos Depreminin yıldönümünde yapılan sosyal deneyle, 'Sesimi duyan var mı?' anonsu yapıldı. Marmara Caddesi’nde yapılan anonsu duyan vatandaşların bir kısmı ürperirken bir kısmı durumu anlamaya çalıştı. 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nin 22. yıl dönümünde Avcılar Belediyesi deprem gerçeğini hatırlatmak için bir farkındalık çalışması yaptı. Avcılar Belediyesi ilçenin en yoğun merkezlerinden olan Marmara Caddesi’nde ses düzeneği ile ilçe sakinlerine depremin simgesi olan “Sesimi Duyan Var Mı?” cümlesiyle deprem gerçeği konusunda farkındalık oluşturdu. Belediye ekipleri tarafından Marmara Caddesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte depremin simgesi olan sesin duyulması ile 6 farklı noktadan ilçe sakinlerinin tepkileri kayıt altına alındı. Kameralara yansıya görüntülerde sesi duyan bazı vatandaşların ürperdiği bazı vatandaşların ise şaşkınlıkla durumu anlamaya çalıştıkları görüldü.
(YM-
İlgili Foto Galeriler
Denizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk GörüntülerDenizlideki Şiddetli Deprem Sonrası İlk Görüntüler
Depremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su BastıDepremden Sonra Deniz Suyu Yükseldi, Otelleri Su Bastı
Kayserinin En Güzel Kadını SeçildiKayserinin En Güzel Kadını Seçildi
Türkiye'den 09:05 ManzaralarıTürkiye'den 09:05 Manzaraları
Atatürkün Doğduğu Kent SelanikAtatürkün Doğduğu Kent Selanik
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı