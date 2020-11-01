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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Avcılar'da bir binanın çatı katı alev alev yandı

Avcılar'da bir binanın çatı katı alev alev yandı

Yangına ilişkin görüntüler

( İSTANBUL -EK) İSTANBUL

Çatı Katı Polis Hastane Güvenlik Önlemi Trol 


- Avcılar’da bulunan 4 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Mangal yakılması sonucu çıkan yangın kısa sürede büyürken, dumandan etkilenen 3 vatandaş hastaneye kaldırıldı.Olay saat 14.00 civarında Avcılar Yeşilkent Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yan binada oturan yabancı uyruklu şahıslar balkonda mangal yaparken yakılan ateş bir anda parladı.Kontrol altına alınamayan alevler yan binanın çatısına sıçradı. Tahta yapımı olan çatı alev alırken, ateşlerin yükseldiğini gören vatandaşlar hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisler çevrede güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmaları devam eden binanın çatısı ise yangına dayanamayıp düştü. Dumandan etkilenen 3 kişi çevredeki vatandaşların yardımı ile hastaneye kaldırıldı. Yaşanan olayla ilgili itfaiye ekiplerinin araştırması sürüyor.
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