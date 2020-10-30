Avcılar’da bir binada deprem sonrası çatlak oluştu

-Detay



( İSTANBUL )-Bina tedbir amaçlı boşaltılıyor İSTANBUL



- Avcılar’da İzmir’de yaşanan deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi. Bina tedbir amaçlı boşaltıyor. İzmir Seferihisar açıklarında 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi. Avcılar Ambarlı yavuz sokak deprem sonrası bir binada çatlak meydana geldi. Tedbir amaçlı bina ekipler tarafından boşaltıyor.



loading...