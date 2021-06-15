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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası: 2 yaralı

Avcılar’da beyzbol sopalı yol verme kavgası: 2 yaralı

Yerden yatan yaralı

Sağlık Ekibi Yol Verme Kavgası Gözyaşı Sağlık Ekipleri Servis Aracı 

-Beyzbol sopasından görüntü
-Kelepçeli gözaltına alınanlardan görüntü
-Yaralının ambulansa götürülmesi
-Detaylar

( İSTANBUL - ÖZEL) İSTANBUL

- Avcılar’da bir servis aracı ile otomobildekiler arasında çıkan beyzbol sopalı yol verme kavgasında 2 kişi yaralandı. Kavgada yaralanan genç uzun süre gözyaşı dökerken, olaya ilişkin iki kişi gözaltına alındı. Olay, dün saat 14.00 sıralarında Ambarlı Alt Geçit Girişinde yaşandı. İddiaya göre, servis aracında ve binek araçta bulunan iki grup arasında yol verme meselesi yüzünden kavga çıktı. Kavgada darp edildiğini ileri süren binek araçtaki grup, servis aracının önünü alt geçit girişinde kesti. 2 grup yanlarındaki beyzbol sopaları ile birbirlerini darp etti. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Uzun süre yerde gözyaşı döktü Darptan dolayı yaralanan 2 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken 2 kişi de polis tarafından kelepçelenerek gözaltına alındı. Darp edilerek yaralanan gençlerden birisi uzun süre yerde gözyaşı döktü. Polis olayla ilgili incelemelere başladı.
(MD- MB-ÖFA
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