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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar’da baltalı saldırıda yaralanan kadın dehşet anlarını anlattı

Avcılar’da baltalı saldırıda yaralanan kadın dehşet anlarını anlattı

Röportaj

Yaşlı Kadın Saldırı 

-Detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avcılar’da komşular arasında çıkan kavgada kocasıyla birlikte baltayla yaralanan gözü yaşlı kadın yaşanan anları anlattı. Avcılar’da aralarında husumet bulunan komşular arasında çıkan kavgada Mevlüt Çakır ve Ayşe Çakır isimli karı koca baltalı saldırıda yaralanmıştı. Çıkan kavgayla ilgili 3 kişi gözaltına alınıp adliyeye sevk edilirken yaşanan dehşet anlatını Ayşe Çakır(45) anlattı. Çakır, daha öncede çocuklar yüzünden kavgalı olduklarını ifade ederek, “Dün araç biraz park yerinde ileride olduğu için ‘bu arabayı nasıl buraya park edersiniz’ diye küfürler yağdırdılar. Daha sonra o arada baltaları ve sopalarla geldiler vurdular. Bir bana vurdular sağ sol bacağıma. Benim bacaklarımda ezilme var. Eşimin kalçasında ve kafasında var” dedi.

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