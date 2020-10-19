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19 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Avcılar’da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama

Avcılar’da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama

Tutuklanan şahısların görüntüsü

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Komşu Kavgası Yaralama Suçu 


- Avcılar’da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp etme olayına karışan 3 şahıs kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün öğlen saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde yaşanmıştı. Aralarında husumet bulunan iki komşu dün araç park yeri iddiasıyla kavga etmiş çıkan kavgada Mevlüt ve Asiye Çakır isimli karı koca baltayla darp edilmişti. Kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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