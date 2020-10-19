Avcılar’da baltalı komşu kavgasına 3 tutuklama

- Avcılar’da husumetli oldukları komşularıyla kavga ederek karı kocayı baltayla darp etme olayına karışan 3 şahıs kasten yaralama suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay, dün öğlen saatlerinde Yeşilkent Mahallesi’nde yaşanmıştı. Aralarında husumet bulunan iki komşu dün araç park yeri iddiasıyla kavga etmiş çıkan kavgada Mevlüt ve Asiye Çakır isimli karı koca baltayla darp edilmişti. Kavganın ardından gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldığı mahkemece kasten yaralama suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım