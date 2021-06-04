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4 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Avcılar'da balkonların çökme anı kamerada

Avcılar'da balkonların çökme anı kamerada

Çökme anı güvenlik kamera görüntüsü

( İSTANBUL -ÖZEL) İSTANBUL

Çökme Anı Kamera 


- Avcılar'da 42 yıllık binanın balkonlarının çöktü anlar kameralara yansıdı. Avcılar'da gece meydana gelen olayda 42 yıllık binanın 1'inci ve 2'inci katlarında bulunan balkonlar büyük bir gürültü ile çökmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Balkonların çökme anı kamerada Mahalleliyi şok eden olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde binanın balkonları büyük bir gürültü ile çöküyor. Olay sırasında binanın yanındaki fırında çalışan bir işçi, balkondan düşen parçalardan yara almadan kurtuluyor. Çöken balkonların gürültüsüyle fırında çalışanlar dışarı çıkıyor.
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