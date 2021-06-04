Avcılar'da balkonların çökme anı kamerada



- Avcılar'da 42 yıllık binanın balkonlarının çöktü anlar kameralara yansıdı. Avcılar'da gece meydana gelen olayda 42 yıllık binanın 1'inci ve 2'inci katlarında bulunan balkonlar büyük bir gürültü ile çökmüş, olayda ölen ya da yaralanan olmamıştı. Balkonların çökme anı kamerada Mahalleliyi şok eden olayın güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde binanın balkonları büyük bir gürültü ile çöküyor. Olay sırasında binanın yanındaki fırında çalışan bir işçi, balkondan düşen parçalardan yara almadan kurtuluyor. Çöken balkonların gürültüsüyle fırında çalışanlar dışarı çıkıyor.

