Avcılar’da ayakkabı dükkanında patlama: 4 yaralı



- Avcılar’da iki binanın arasındaki ayakkabıcı dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Patlamada yıkılan bina duvarının enkazı altında kimsenin olup olmadığı araştırılırken, park halindeki araçlarda da hasar oluştu. Patlamanın yaşandığı bölge ise drone ile havadan görüntülendi.Olay, saat 21.00 sıralarında Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Mahir Sokakta bir ayakkabı dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki binanın arasında ayakkabı dükkanında henüz bilinmeyen bir sebeple patlama meydana geldi. Patlama sonrasında işyeri alev alev yanarken, mahallede büyük panik yaşandı. Yaşanan şiddetli patlama nedeniyle, ayakkabı dükkanının yanındaki binanın duvarı yola yıkılırken, park halindeki araçlarda maddi hasar oluştu. Panik içerisinde evlerini boşaltan vatandaşlar itfaiye, sağlık ve polis ekiplerini arayarak yardım istedi.Polis ve vatandaş itfaiyeye yardım için el birliğiyle enkazı kaldırdıİhbar üzerine birçok ilçeden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yola dökülen enkaz altında kimsenin olup olmadığı yönünde araştırma yaptı. Bu sırada itfaiye ekiplerine polis ve vatandaşlar elbirliğiyle yardım ederek enkazı yoldan kaldırdı.İlk belirlemelere göre 4 kişi yaralandıAyakkabı dükkanında yaşanan patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yapılan müdahale sonrasında ambulansa alınan yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Patlama sonrasında olay yerine gelen İGDAŞ ekipleri sokaktaki doğalgazı kesti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı müdahalelerin ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini araştırmak için çalışma başlattı. Patlamanın yaşandığı bölge ise drone ile havadan görüntülendi.

